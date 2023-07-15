Азат Кадыров: В Европе соревнования проводят на 30-40-летних объектах

Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

В России по сравнению со странами Запада власти проявляют больший интерес ко спорту и лучше заботятся о спортивной инфраструктуре. Об этом заявил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«В Европе, например, соревнования проводят на 30-40-летних объектах, новую инфраструктуру не разрабатывают», — заметил спортивный функционер, сравнив эти практики с ситуацией в Казани после Универсиады 2013 года.

«В США недавно завершилась зимняя Универсиада. Да, знаменитый город с олимпийскими традициями (Лейк-Плэсид, столица зимних Олимпийских игр 1932 и 1980 годов — прим. Т-и). Но, по словам коллег, всё скромно, аскетично, значит, без высокого уровня присутствия», — привел Кадыров другой пример.

«На церемонии [открытия] был[а] губернатор (Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк — прим. Т-и). У нас, извините меня, [Президент России] Владимир Владимирович [Путин] неоднократно проводил заседания оргкомитетов, посещал объекты, принимал участие в церемонии открытия», — подчеркнул он.

Азат Кадыров обратил особое внимание на то, что без поддержки главы государства не удалось бы добиться полученных в итоге результатов. «Хочется сказать ему большое спасибо за то, что он уделяет спорту такое внимание. Даже в нынешней обстановке он регулярно поддерживает наши спортивные инициативы <…>», — добавил первый замминистра.