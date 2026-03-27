Общество 27 марта 2026 16:45

Азат Кадыров: «Сегодня студенчество – опора молодежной политики»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Студенческое сообщество было и остается активной частью общества и опорой молодежной политики. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Студенты были и остаются активными участниками общественной жизни Татарстана. Сегодня это опора молодежной политики. Они активно вовлекаются в различные мероприятия, в повестку развития экономики республики», – заявил собеседник агентства.

Причем активными стали не только те, кто родились в Татарстане, но и те, кто приехал в республику учиться. На сегодняшний день в регионе обучаются более 20 тыс. иностранных студентов, добавил министр.

Мероприятия и конкурсы для студентов организуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

