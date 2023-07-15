Азат Кадыров: Санкции не повлияют на статус Казани как спортивной столицы

Фото: © Михаил Захаров / архив «Татар-информ»

Введенные после начала широкомасштабных боевых действий на Украине санкции не повлияют на статус Казани как спортивной столицы России. Об этом заявил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Опасений нет. На сегодняшний день наработано очень многое. Отмены понятны, но мы тоже не стоим на месте. Мы смотрим, какие новые форматы соревнований мы можем провести», — подчеркнул бывший глава Дирекции спортивных и социальных проектов.

В этом контексте Кадыров упомянул прошедшие в прошлом году «Игры дружбы» и состязания по водным видам спорта, а также «Игры будущего», которые состоятся в предстоящем, 2024 году и будут представлять собой «совмещение цифрового спорта и реального спорта».

Относительно Игр стран БРИКС, которые также намечены на будущий год, чиновник заметил, что в Минспорта рассчитывают — их участниками станут не только члены организации, «но и страны, которые имеют намерение войти в это объединение», то есть примерно 15–20 государств.

«Если посмотреть линейку чемпионатов России, кубков России и каких-то других международных турниров, не скажу, что Казань обделена. Возможности, которые здесь созданы для проведения соревнований, есть мало в каких городах», — добавил Кадыров, уточнив, что, например, чемпионат России по плаванию можно проводить только в столице Татарстана и в Екатеринбурге.