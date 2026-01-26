news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 14:18

Азат Кадыров предложил создать «Карту молодой семьи» по аналогии с Пушкинской

Читайте нас в
Телеграм
Азат Кадыров предложил создать «Карту молодой семьи» по аналогии с Пушкинской
Азат Кадыров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для молодых семей можно создать «Карту молодой семьи» по аналогии с Пушкинской. С таким предложением на коллегии Минмолодежи РТ выступил глава ведомства Азат Кадыров.

«Предлагаю создание Карты молодой семьи – аналога «Пушкинской карты», а также проактивное информирование о возможностях и мерах поддержки молодых семей при наступлении «жизненных ситуаций» через цифровые сервисы», – сказал он.

Кроме того, на базе Молодежных центров по всему Татарстану будут созданы семейные клубы.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#азат кадыров #минмолодежи рт #Пушкинская карта
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

25 января 2026
Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

25 января 2026