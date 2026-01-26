Азат Кадыров предложил создать «Карту молодой семьи» по аналогии с Пушкинской

Азат Кадыров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для молодых семей можно создать «Карту молодой семьи» по аналогии с Пушкинской. С таким предложением на коллегии Минмолодежи РТ выступил глава ведомства Азат Кадыров.

«Предлагаю создание Карты молодой семьи – аналога «Пушкинской карты», а также проактивное информирование о возможностях и мерах поддержки молодых семей при наступлении «жизненных ситуаций» через цифровые сервисы», – сказал он.

Кроме того, на базе Молодежных центров по всему Татарстану будут созданы семейные клубы.