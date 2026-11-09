Азат Кадыров предложил создать интернет-газету для татарской молодёжи

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров принял участие в расширенном заседании Совета Всемирного форума татарской молодежи. В ходе мероприятия он рассказал о современном состоянии национальной печати, в том числе о судьбе газеты «Татарстан яшьләре» («Молодёжь Татарстана»).

«У нас была газета с 105-летней историей – «Татарстан яшьләре», она выходила с 1920 года. Из-за финансовых трудностей она перестала выходить (газета не выходит с начала 2026 года – прим. Т. И.). «Татарстан яшьләре» больше не печатается, но я считаю, что для татарской молодежи нужно создать интернет-газету, где новости будут собраны в таком формате», – сказал он.

Также Азат Кадыров в своем выступлении отметил важность сохранения родного языка, инициатив молодежных общественных организаций и развития национального контента на современных цифровых площадках.