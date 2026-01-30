Азат Кадыров оценил проекты участников программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Проектный семинар для участников республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», которую инициировал Раис республики Рустам Минниханов, прошел в молодежном центре «Волга». Впервые в одном зале собрался 21 представитель министерств, ведомств и организаций Татарстана. Все они выступили в роли экспертов.

Во время семинара участники программы работали в группах и представили на обсуждение более десяти социально значимых проектов.

Среди них были программы адаптации ветеранов боевых действий, проекты по развитию спортивного и патриотического воспитания молодежи, создание сети площадок патриотического воспитания в малых сельских поселениях, а также использование искусственного интеллекта для развития территорий республики и другие инициативы.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров подробно проконсультировал всех участников семинара и отметил высокий уровень подготовки представленных проектов. Он сообщил, что проекты участников программы «Батырлар. Герои Татарстана» содержат подробные планы реализации и показатели эффективности.

Кадыров добавил, что некоторые моменты еще предстоит доработать перед защитой проектов перед руководством республики, но уже сейчас виден их потенциал.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Видео: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ