Азат Кадыров: Кадастровые инженеры играют с огнем

Важным фактором эффективного управления государственным и муниципальным имуществом является достоверная оценка. Но она часто неправильная, около 30% отчетов возвращаются на доработку, заявил глава Минземимущества Татарстана Азат Кадыров на итоговой коллегии ведомтсва.

«Это связано как с недостаточной квалификацией, так и с недобросовестным отношением некоторых оценщиков. Имеются примеры, когда злоупотребления могут привести к значительным выпадающим доходам бюджета», – отметил Кадыров.

В пример он привел оценку стоимости участка центрального авторынка в Челнах. Оценщик рассчитал ее в рамках оспаривания кадастровой стоимости и по его расчетам она оказалась в 22 раза меньше кадастровой стоимости.

«Потери бюджета могли составить 2,5 млн рублей в год», – подчеркнул министр.

Он добавил, что часто выявляет такие недостатки Союз оценщиков РТ и призвал муниципалитеты активно использовать потенциал союза.

«Играют с огнем и кадастровые инженеры. В интересах собственников одного из торговых центров, в целях снижения стоимости здания инженер изменил сведения о материале стен с железобетонных на каркасно-обшивные, что по классификации Росреестра соответствует деревянным. Потери бюджета могли составить около 40 млн рублей в год», – рассказал Кадыров.

Он добавил, что по данному случаю возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

«Борьбу с недобросовестными игроками, нарушающими правила игры, мы продолжим и в 2025 году совместно с правоохранителями», – пообещал Кадыров.