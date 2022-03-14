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Официальная хроника
14 марта 2022  22:21

Казанец назначен заместителем губернатора Югры

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Экс-замглавы Владивостока Азат Ислаев занял пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры). Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей автономного округа.

«В составе регионального правительства Азат Ислаев будет курировать направления комфортной городской среды и пространственного развития региона», — сказано в сообщении. 

Ислаев родился в 1985 году в Перми, окончил в Казани Академию управления «ТИСБИ» по специальности «Юриспруденция». Работал исполнительным директором ООО «Служба земельных отводов», затем — финансовым директором и помощником губернатора Приморского края.

С назначением его в телеграм-канале поздравил первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов.

«В команде Югры новое назначение <...> Блок курируемых вопросов: пространственное развитие и городская среда», — отметил Шипилов. 

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