Азат Абзалов: С учетом вызовов времени школы искусств должны быть переформатированы

Детские школы искусств должны быть переформатированы, чтобы работать в условиях современных вызовов. Об этом заявил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«С учетом вызовов времени школы искусств должны работать по-другому. Они должны быть переформатированы. Есть предложение в этой части. Родителям и детям важно, чтобы школа искусств находилась в общеобразовательной организации. Сейчас есть задача по театральным студиям в каждой школе. Ее тоже нужно решать», — сказал докладчик.

Абзалов предложил создать многопрофильное учреждение в сфере культуры, по принципу работы аналогичное центрам детского творчества.

«Тогда больше программ мы сможем реализовывать в школах, но эту историю вместе с Минкультуры и Минобрнауки предстоит решить, потому что сейчас в таком виде школы искусств не могут дальше развиваться. Более того, нацпроект „Культура” дает возможность участвовать школам искусств в системе капремонта, переподготовки кадров и повышения квалификации, оснащении музыкальными инструментами. И всего этого лишены школы искусств, которые сейчас находятся в системе образования. Это точка риска, которую надо преодолеть», — подчеркнул он.