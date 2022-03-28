Азат Абзалов: «Пандемия стала импульсом для развития городской культуры в новых форматах»

Пандемийные вызовы последних двух лет послужили толчком к освоению новых форматов развития культурной сферы татарстанской столицы. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

Докладчик напомнил, что прошедший 2021 год в республике был признан Годом родных языков и народного единства, что поспособствовало возвращению к духовно-культурным истокам. Благодаря этому культурная сфера обрела новые смыслы.

Отдельной проблемой для учреждений культуры стала продолжающаяся пандемия коронавируса, которая внесла значительные коррективы в планы творческих коллективов города и республики в целом.

«Приостановка деятельности муниципальных учреждений культуры из-за пандемии за двухлетний период составила 149 дней. Это почти 24 млн рублей недополученных доходов, на 30% сократились мероприятия. До недавнего времени действовали ограничения по заполняемости залов, что также не прошло бесследно для учреждений», — отметил докладчик.

В то же время, по словам Абзалова, пандемийный вызов послужил импульсом для новых форм развития культуры. С первых дней ограничений муниципальные ДК стали использовать цифровые платформы для организации кружков в онлайн-формате.

«Например, проект активного долголетия „Жизнелюб“ в это время работал только в дистанционном формате. За прошедший год эту онлайн-площадку посетили 132 тыс. человек. Для наших пенсионеров проведено более 1 тыс. онлайн-мероприятий», — сообщил спикер.

Он добавил, что помощь опытных наставников позволила пенсионерам оперативно осваивать цифровые технологии. Сейчас идет подготовка возвращения к более привычному «живому» формату работы проекта.

Кроме того, реконструкция и модернизация казанских домов культуры позволила наладить партнерскую работу на этих площадках, повысив их востребованность среди творческих коллективов.

«Совместно с республиканскими театрами и творческими коллективами был реализован проект „Казанские гастроли“. На протяжении восьми месяцев коллективы театров и хореографических ансамблей выступили в каждом из 17 казанских культурных центров», — подчеркнул Азат Абзалов.

Он добавил, что в настоящее время перед городской сферой культуры стоит цель сохранить эффективность работы в условиях ограниченных ресурсов. Это потребует слаженной менеджерской работы и нового подхода к организации деятельности. Наиболее востребованными мероприятиями у жителей и гостей Казани являются массовые ивенты на открытом воздухе, поэтому развитие такого формата будет продолжено.