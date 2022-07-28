Азамат Сабиров: В России необходимо развивать автотуризм и создавать кемпинговые парки

Ситуация в мире должна подтолкнуть Россию к развитию авто- и кемпингового туризма. Таким мнением в беседе с «Татар-информом» поделился директор компании AVT — одного из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани Азамат Сабиров.

«Ситуация с санкциями, возможно, подтолкнет Россию к развитию автотуризма и кемпинга, когда для путешественников начнут создавать кемпинговые парки, когда можно будет взять в аренду кемпер (дом на колесах — прим. Т-и), попутешествовать, отдохнуть, остановиться в кемпинговом парке. Путешествия будут более мобильными», — отметил собеседник агентства.

По словам Сабирова, многие россияне в этом году уже выбрали путешествие на машине, например в Крым. «Туристы едут в Крым, по дороге на авто они могут посмотреть Волгоград, Ростов-на-Дону, Анапу и другие города», — отметил он.

Что касается летных программ, то большая часть туристов «выдвинулась» в сторону Сочи — единственное южное направление, куда можно добраться на самолете. Долететь до Сочи сейчас, в разгар сезона, стоит примерно 20 тыс. рублей на человека. Однако покупать авиабилеты нужно заранее, предупредил он, так как это направление сейчас сильно перегружено.