Азамат Мусагалиев на форуме «Мост Москва – Татарстан» подтвердил наличие татарских корней

Телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев на прошедшем сегодня в столице России 11-м Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» подтвердил наличие у него татарских корней и пообщался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ведущий, казах из рода адай ветви байулы казахского племени алшын, крупнейшего в Младшем жузе, ранее уже рассказывал, что одной из его прабабушек была татарка. Сегодня он сообщил аудитории, что его бабушка пела татарские песни его дочерям (своим правнучкам), а узнала она их от своей матери – татарки.

«Еще на одного татарина сегодня стало больше. Гость молодежного форума „Мост Москва – Татарстан“ Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка была татаркой», – написала позднее в своем блоге в мессенджере MAX руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.