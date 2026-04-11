Общество 11 апреля 2026 19:38

Азамат Мусагалиев на форуме «Мост Москва – Татарстан» подтвердил наличие татарских корней

Телеведущий, юморист и актер Азамат Мусагалиев на прошедшем сегодня в столице России 11-м Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» подтвердил наличие у него татарских корней и пообщался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ведущий, казах из рода адай ветви байулы казахского племени алшын, крупнейшего в Младшем жузе, ранее уже рассказывал, что одной из его прабабушек была татарка. Сегодня он сообщил аудитории, что его бабушка пела татарские песни его дочерям (своим правнучкам), а узнала она их от своей матери – татарки.

«Еще на одного татарина сегодня стало больше. Гость молодежного форума „Мост Москва – Татарстан“ Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка была татаркой», – написала позднее в своем блоге в мессенджере MAX руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

11 апреля 2026
Специалист объяснил механику «скрытого» пенсионного стажа

Специалист объяснил механику «скрытого» пенсионного стажа

10 апреля 2026
Новости партнеров