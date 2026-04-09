Аюпова: Вложения в «синие воротнички» – короткий горизонт, будущее за борьбой идей

Вложения в подготовку «синих воротничков», то есть рабочих для предприятий, – ответ на запрос лишь очень недалекого будущего. Такое мнение в ходе панельной дискуссии в рамках проходящего в Казани Всероссийского венчурного форума высказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Я категорически не согласна с теми людьми, которые считают, что нужно инвестировать [только] в „синих воротничков“, то есть в развитие рабочих для предприятий, потому что у нас горизонт планирования очень короткий. Через 30 лет у нас уйдет потребность в тех специалистах, которые занимаются типизированной работой. Она просто будет автоматизирована. Совсем другое дело – это будущая борьба идей», – подчеркнула Аюпова.

По ее мнению, сегодня важнее мысль, новые идеи и понимание того, как двигаться завтра.

«То пространство, тот диалог, который сегодня ведется, то умение коммуницировать, которое сегодня в Татарстане культивируется как ценность, – это самая важная история. Мы с вами все понимаем, что важнее мысль, важнее новые идеи и понимание, как двигаться в завтра», – конкретизировала она свою мысль.