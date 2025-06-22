Аюпова: В Татарстане мастера народных промыслов развивают 11 уникальных ремесел

Министр культуры РТ Ирада Аюпова

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила жителей республики с Днем народных художественных промыслов. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого ею ведомства.

Глава Минкультуры РТ заметила, что в этом году светлый праздник, посвященный бесценному культурному наследию, пришелся «на особую, пронзительную дату – 22 июня, День памяти и скорби». «В этот день мы преклоняем головы перед подвигом поколения, отстоявшего нашу Родину, нашу свободу и саму возможность сохранять и передавать из поколения в поколение уникальные традиции наших народов», – подчеркнула в связи с этим она.

При этом, по словам Аюповой, «народные промыслы Татарстана – это не просто ремесла», а «живая летопись народа, сплетенная из глубинных тюркских, финно-угорских и славянских корней».

«Сегодня в республике почти 500 мастеров бережно хранят и развивают 11 видов уникальных ремесел. Нашей общей победой стало возрождение ковроткачества», – поделилась статистикой министр.

По ее оценке, проект творческих пространств «Махалля», запущенный в прошлом году в шести районах Татарстана, стал востребованной площадкой живого общения людей разных поколений. В текущем году будут открыты еще десять таких пространств, анонсировала она.

«На подходе – открытие Центра народных художественных промыслов Татарстана. Этот центр должен стать полноценной институцией для трансляции культурного кода нашей многонациональной республики. Уже более 70 мастеров выразили желание стать его резидентами, и это только начало», – проинформировала Аюпова.

При этом она сослалась на слова Раиса Татарстана Рустама Минниханова, назвав их ориентиром многолетней работы, связанной с народными промыслами. «Сохранение народных художественных промыслов – это сохранение нашего культурного кода», – отметил ранее руководитель республики.

«Желаю всем мастерам вдохновения, неиссякаемой творческой энергии и признания! Пусть ваше искусство, несущее в себе мудрость веков и красоту души нашего народа, продолжает восхищать весь мир!» – заключила министр культуры РТ.

День народных художественных промыслов отмечается в России в предпоследнее воскресенье июня. Памятная дата была установлена указом Президента РФ Владимира Путина от 17 июня 2022 года в «целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов».