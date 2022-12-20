Аюпова в прямом эфире расскажет, как культурно провести новогодние каникулы в Татарстане

21 декабря министр культуры Татарстана Ирада Аюпова примет участие в программе #ТатарстанОнлайн. В прямом эфире она подведет итоги года и расскажет о наиболее интересных событиях и представлениях на Новый год в республике.

Среди прочего, Аюпова расскажет, какие новые центры культуры создали и обновили в Татарстане в 2022 году, как реализуется нацпроект «Культура». Также с пользователями она обсудит, как культурно провести предстоящие новогодние каникулы.

Прямой эфир начнется в 17.00 в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на платформе YouTube.

Желающие смогут задать министру в комментариях к эфиру вопросы – самые актуальные министр ответит в прямом эфире, а на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.