Аюпова: В День музеев мы чествуем тех, кто посвятил себя сохранению наследия нашей Родины

Фото: пресс-служба Минкульта Татарстана

18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. Этот праздник посвящен тем, чья работа связана с сохранением и приумножением историко-культурного наследия своей Родины. Об этом в поздравлении к музейным сотрудникам заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Сейчас в музеях организуются выставочные проекты, разрабатываются научные программы, туристические маршруты, реставрируются предметы и объекты историко-культурного достояния. Специалисты организуют просветительские проекты, которые помогают привить молодежи любовь к родной стране и ее культуре.

«Выражаю особую признательность работникам музейной отрасли. Через символы и раскрытие смыслов вы приобщаете людей к прекрасному, заставляете думать, сопереживать, ценить настоящее и помнить о прошлом», — заявила министр.

Аюпова напомнила, что указом Президента России Владимира Путина 2024-й объявлен Годом семьи.

«Наша первостепенная задача мотивировать людей на семейные культурные походы, предлагать интересные культурные программы. Именно в семье закладываются ориентиры, которые будут транслировать наши дети следующим поколениям», — обратилась она к представителям музейной отрасли.