Аюпова: Театральное сообщество РТ вносит большой вклад в развитие отечественной культуры

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Театральное сообщество Татарстана вносит существенный вклад в развитие всей отечественной культуры. Об этом сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в своем поздравлении с Международным днем театра.

«Мы гордимся выдающимся театральным наследием Татарстана. Сегодня театральное сообщество республики вносит существенный вклад в развитие всей отечественной культуры. Это уникальная культурная институция, построенная на принципах классического театра, всегда находящаяся в поисках нового, смело экспериментирующая с формами и образами», — сказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что деятельность республиканских театров востребована, о чем свидетельствуют регулярные аншлаги, яркие премьеры, победы коллективов на знаковых фестивалях, появление все большего количества почитателей театрального искусства.

«Благодаря федеральной поддержке и особому вниманию руководства нашей республики мы возводим новые театры и ремонтируем существующие. Открытие театров в Набережных Челнах, Нижнекамске, Буинске стало яркими событиями в культурной жизни нашей республики. Сегодня идет строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Г.Камала — это один из самых амбициозных проектов новейшего времени. Постоянно ведется работа по укреплению материально-технической базы театров, продолжается развитие творческого процесса, профессиональная подготовка кадров», — сказала Аюпова.

Одной из самых важных задач современности она назвала репертуарное наполнение театральных площадок, создание постановок, которые бы в полной мере отражали традиционные духовно-нравственные ценности, самобытность культуры и ее уникальность.