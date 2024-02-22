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Аюпова сообщила об интересе Татарстана к программе «Земский работник культуры»
Сейчас на федеральном уровне обсуждается инициатива о старте программы «Земский работник культуры». Татарстан готов оказывать помощь молодым специалистам, вернувшимся работать и жить в сельскую местность. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.
«Обсуждается этот проект. Важно, чтобы в село приезжали работать квалифицированные кадры. Проблему мы эту знаем, мы ею занимаемся. На республиканском уровне есть средства, предусмотренные на выплату первых грантов для молодых людей, которые возвращаются на работу в районы», – сказала она.
Тем не менее, по ее словам, пока еще наблюдаются процессы урбанизации, люди в поисках работы часто уезжают из села в город. Спикер считает, что для решения проблемы в сельских глубинках нужно развивать достойную инфраструктуру, создавать «очаги культуры».
Темами эфира стали главные итоги нацпроекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным. Министр культуры Татарстана рассказала, какие объекты сферы культуры скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие еще культурные события пройдут в этом году.
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