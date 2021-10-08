Аюпова: Развитие культуры стало сквозной линией всего Послания Президента Татарстана

В своем обращении Президент Татарстана Рустам Минниханов уделил много внимания вопросам развития культуры в республике. Можно сказать, что этот вопрос стал сквозным для его речи, считает министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Тема культуры прозвучала в обращении Президента Татарстана не единожды и стала сквозной линией во всей речи как в области семейной политики, так и в контексте ключевых событий будущего года, концепции межнационального и межконфессионального мира и согласия», — рассказала она корреспонденту ИА «Татар-информ».

Министр подчеркнула, что Рустам Минниханов затронул в послании вопрос использования ключевых культурных объектов республики. В частности он рассказал, что Дом Ушковой станет музеем.