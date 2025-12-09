Аюпова раскрыла детали концепции Центра народно-художественных промыслов

В Центре народно-художественных промыслов и мастеров, который создается на базе здания казанского ЦУМа, разместятся два типа мастерских: индивидуальные и общего доступа. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в интервью агентству «Интерфакс».

В индивидуальных мастерских ремесленники смогут присутствовать на постоянной основе «<…> таких у нас на сегодняшний день 64 мастера <…>», – уточнила министр.

Мастерские же так называемого общего доступа по основным направлениям (гончарные, по дереву, по металлу и так далее) можно будет арендовать на время, чтобы попробовать себя в роли мастера традиционного промысла.

«Нужно сделать так, чтобы изделия ремесленников были, с одной стороны, максимально доступны для жителей Татарстана и гостей, а с другой – чтобы объем произведенной продукции позволял мастеру обеспечить себя», – добавила Аюпова, пояснив, что решается вопрос сбыта продукции ремесленников на маркетплейсах.

Руководитель Минкультуры РТ объяснила, что мастера традиционных промыслов делают всё под заказ из достаточно дорогих материалов, и бизнес в итоге может оказаться экономически несостоятельным.

«В целом это тонкая история, очень сложная финансовая модель. Для нас это большой вызов. <…> Формирование этого сообщества – это одна из миссий, наверное, этого центра», – заключила она.

Ранее Раису Татарстана Рустаму Минниханову презентовали проект обновленного ЦУМа.