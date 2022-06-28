Аюпова прокомментировала смену состава отборочной комиссии казанского кинофестиваля

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова объяснила, почему был изменен состав отборочной комиссии Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Она подчеркнула, что среди экспертов должны быть специалисты, знакомые с исламской культурой.

Их присутствие необходимо, «чтобы комиссия не допустила ошибок в толкованиях», заявила Аюпова на ежегодной летней пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, можно ли в таком случае считать ошибкой победу на прошлом фестивале ленты «18 килогерц» казахстанского режиссера Фархата Шарипова (фильм рассказывает о жизни подростков во время героинового бума в Алматы), министр подчеркнула:

«Я не считаю ошибкой победу казахского фильма в мусульманском кинофестивале прошлого года. Более того, я не считаю, что искусство должно быть прилизано и причесано. Потому что для того чтобы что-то лечить – нужно поставить диагноз».

Аюпова добавила, что искреннее раскаяние в грехах – это одна из ключевых позиций ислама.

«И тогда у человека появится шанс двигаться дальше. Я против, чтобы искусство было в пионерских шортиках. Проблема современного общества – кризис доверия. В искусство, создающее иллюзорную картинку, никто не верит. Я не считаю, что миссия фестиваля мусульманского кино – показывать духовные картинки. Наоборот – вскрывать пороки общества», – резюмировала Ирада Аюпова.

Напомним, что новым председателем отборочной комиссии стала историк, культуролог, директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа, докторант лаборатории моделирования практик и технологий межкультурного диалога в РФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Нина Кочеляева. К комиссии также присоединился доктор филологических наук, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского Исламского института Тимур Шайхуллин.