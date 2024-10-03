Аюпова прокомментировала ситуацию с требованием денег за спектакль «Су анасы»

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Министерство культуры Татарстана рассмотрит вопрос об изъятии патента на «Су анасы» и других национальных сказочных и фольклорных героев у зарегистрировавшего их в качестве товарного знака юридического лица.

«Мы начали работать с юристами Роспатента. Победа будет за нами», – сказала министр культуры Ирада Аюпова на специальном брифинге, посвященном ситуации с получением театром кукол «Экият» досудебной претензии от юридического лица за спектакль «Су анасы».

«Пришла досудебная претензия, мы по ней ничего платить не собираемся. Мы свои интересы будем защищать в суде. Кроме того, мы готовим обращение в Роспатент. Потому что компания, зарегистрировавшая на себя “Су анасы”, “Шурале” и другие слова, никакого отношения к ним не имеет. Во-первых, организация и сама совсем недавно зарегистрирована. Во-вторых, эти литературные герои - наше народное достояние», – пояснила министр.

Она подчеркнула, что регистрация товарного знака не дает им права запрещать показ спектакля и требовать денег. «Какое они имеют отношение к этим героям?!» – сказала Аюпова, оценив это как абсурд.

Министерство культуры намерено выйти с инициативой по урегулированию законов по защите национального достояния.

«В этом вопросе законы надо урегулировать, надо создать открытый регламент. Должен быть единый реестр нашего национального достояния, чтобы ни одна компания не могла их себе присвоить», – сказала она.

Татарский государственный театр кукол «Экият» получил досудебную претензию о нарушении исключительного права на товарный знак из-за спектакля «Су анасы». Спектакль по мотивам сказок Тукая (автор инсценировки Зиннур Хуснияр) идет на сцене театра 16 лет. Обладатель патента потребовал от театра выплатить ему 500 тыс. рублей в течение трех дней и запретил со дня получения претензии показывать спектакль и продавать на него билеты.

Рузиля Мухаметова