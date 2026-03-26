Аюпова призвала вовлекать молодежь в креативные проекты на основе традиционных ценностей

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

При реализации проектов в сфере креативных индустрий необходимо больше доверять представителям молодежи, так как иначе их будет труднее убеждать в необходимости учитывать традиционные ценности в процессе создания культурного продукта. Об этом заявила министр культуры РТ Ирада Аюпова в ходе обсуждения вопросов сохранения историко-культурного наследия народов России, сообщает пресс-служба возглавляемого ею ведомства.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Заседание подкомиссии по ценностно-ориентированным креативным индустриям состоялось на площадке комиссии Государственного совета РФ по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности». Выступление главы Минкультуры Татарстана было посвящено тому, как в республике поддерживают креативные проекты, основанные на традиционных ценностях:

«Хотелось бы отметить, что если мы сегодня не будем доверять нашей молодежи, не будем вовлекать молодежь в производство нового продукта на основе традиционных ценностей, то нам очень тяжело будет двигаться завтра и убеждать их в том, что мы должны расти из нашего традиционного корня», – подчеркнула Аюпова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Она также напомнила, что Татарстан является «территорией многонациональной культуры». «У нас проживают представители свыше 175 национальностей. Ключевым фактором <...> является тот мир и согласие, которые удается сохранить даже с учетом межнационального и межконфессионального разнообразия», – добавила она.

Подкомиссия по ценностно-ориентированным креативным индустриямбыла создана в конце апреля 2025 года. Ее возглавляет генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. В работе подкомиссии принимают участие представители законодательных органов, ведомств, задействованных в развитии креативных индустрий, крупнейших культурных институций страны и лидеры общественного мнения.