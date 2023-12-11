Аюпова пригласила культурные проекты из Москвы в Татарстан: Мы дадим вам зеленый свет

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Татарстан готов предоставить площадки всем культурным проектам выходцев из республики. Особенно он заинтересован в тех мастерах, чья деятельность связана с татарской культурой. Об этом на ежегодной встрече членов клуба деятелей культуры и искусства при Полпредстве РТ в РФ заявила глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.

«Мы готовы предоставить все площадки в нашей республике для ваших мероприятий любого формата — начиная от концертных программ до проведения художественных выставок. Готовы дать зеленый свет всем культурным проектам. И в приоритетном порядке для мастеров, чья деятельность связана с нашей татарской культурой», — обратилась она к присутствующим.

Она предложила создать совместный музыкально-творческий проект с членами московского клуба при участии Полпредства Татарстана в Москве и направить «культурный десант» в Казань и другие крупные города Татарстана.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Аюпова обратила внимание на то, что Раис республики Рустам Минниханов уделяет культуре большое внимание.

«14 декабря у нас будет совет по вопросам искусств при нашем Раисе Татарстана Рустаме Минниханове. Мы сегодня проигрываем медиаресурсам в вопросах культурно-нравственного воспитания молодежи. Молодежь открыта к внешним авторитетам, но практически закрыта к советам от своего ближнего окружения. Если совместить ваши творческие встречи как медийных людей с доверительным разговором с молодежью, это наставничество поможет донести до них важные истины», — отметила она.

Полпред Татарстана в Москве Равиль Ахметшин отметил, что в августе 2024 года по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в Москве пройдут традиционные Дни татарской культуры.

«Принцип создания нашего клуба — это или татары, проживающие в России, либо те, кто учились, родились или работали в Татарстане. Каждый из вас имеет отношение к нашей любимой республике. Нам очень приятно, что мы можем вас всех приглашать на встречи и общаться. <...> Ваша малая родина не забывает о вас», — заявил он.

«Мы очень дорожим нашими отношениями с Татарстаном. Вчера я был в Казани и посетил спектакль „Ситцевая свадьба“ в театре Камала. Спектакль был в очень большом театре на 800 мест», — добавил один из почетных гостей, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В мероприятии также приняли участие композитор, пианистка Миляуша Хайруллина, солист Большого театра, оперный певец Марат Гали, татарский поэт, писатель, журналист Назифа Каримова, заслуженный артист РФ Владимир Кудашев, певец Альберт Жалилов, глава фонда им. Марджани Рустам Сулейманов и многие другие. Вечер завершился вручением наград деятелям культуры, традиционным концертом с участием выдающихся татарских и российских музыкантов и неформальным общением.