Аюпова предложила включить в «Пушкинскую карту» покупку книг

Функционал «Пушкинской карты» необходимо расширить на покупку книг. Таким мнением на фестивале-форуме «Литературный флагман России» поделилась глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.

По ее словам, запросы на включение нового варианта использования карты поступают от школьников.

«Это действительно, наверно, нужно, — цитирует министра ТАСС. — Там очень много организационных вопросов, должны быть списки рекомендованных к реализации в рамках этого проекта».

Министр культуры уверена, что новая функция позволила бы не только стимулировать ребят к чтению, но и пошла бы на пользу книгоиздательству в целом. Однако необходимо принять меры, чтобы за счет «Пушкинской карты» продвигался действительно значимый и качественный контент. В этом должна помочь система образования.

Фестиваль проводится в Татарстане с 23 по 25 мая. В прошлом году республика одержала победу в конкурсе «Самый читающий регион».