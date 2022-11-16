Ученые Татарстана изучат влияние «агрессивной среды» на объекты культурного наследия

Ученые Татарстана примут участие в конференции «Природопользование и сохранение всемирного природного наследия», которая пройдет 1-4 декабря на базе Санкт-Петербургского горного университета. Об этом сообщила сегодня журналистам министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Тематика, которая будет подниматься, разнообразная, начиная с влияния климатических изменений на объекты природного наследия и заканчивая промышленным и индустриальным воздействием на экологию и состояние природных ресурсов. Это специализированная сессия, предполагается более 400 участников и 20 российских экспертов», – сказала она.

По словам спикера, в ходе обсуждений эксперты затронут такие темы, как состав воды, качество атмосферного воздуха и другие.

«Среда стала более агрессивной, но мы с вами этого не замечаем. Автотранспорт, метро создают вибрацию, это техногенное воздействие, в том числе на объекты культурного наследия. Все это – отельная тема для исследований», – подчеркнула Аюпова.

Мероприятия в Санкт-Петербурге пройдет в рамках международного форума к 50‑летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Главной площадкой форума станет столица Татарстана в период с 4 по 9 декабря. Мероприятие соберет в Казани около 1000 делегатов.