Аюпова поручила до 25 апреля определить задачи к финансированию по нацпроекту «Культура»

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В Министерстве культуры Татарстана прошла коллегия по итогам реализации национального проекта «Культура» в 2023 году и его дальнейшим задачам. Определиться с новыми объектами и задачами, которые нацпроект мог бы финансировать в перспективе, министр культуры региона Ирада Аюпова поручила подведомственным учреждениям, чиновникам Управлений культуры на местах и депутатам Госсовета Татарстана до 25 апреля.

На коллегии обсуждались развитие детских школ искусств, культурно-досуговых и концертно-зрелищных учреждений, работа киноучреждений, модельных библиотек и виртуальных концертных залов.

Главная задача и самая большая проблема, констатировала глава ведомства, – чтобы построенные или обновленные объекты культуры после ввода в эксплуатацию не простаивали. Она подчеркнула, что любая инвестиция требует затем количественных и качественных изменений на объекте, и новые площадки должны становиться пространством для коммуникации разных категорий населения. Здесь важно услышать каждого, акцентировала Аюпова, – ветеранские общества, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями здоровья и т.д.

Мероприятия в учреждениях культуры, в свою очередь подчеркнули участники коллегии, должны отражать современные интересы общества. Только так они смогут притягивать посетителей.

«Наша с вами задача – сделать так, чтобы люди любили наши локации, чтобы для них эта была зона развития и доброжелательного отношения», – сказала Ирада Аюпова.

Помимо перечня задач для финансирования нацпроектом «Культура» на перспективу, глава ведомства предложила создать экспертную комиссию для выездов в районы республики, которая будет оценивать качественные изменения на местах, корректировать принципы и методологию работы учреждений.

«Кроме того, театрам, которые участвуют в федеральном проекте “Культура малой родины”, при формировании заявок на получение субсидии по реализации проекта в 2025 году нужно будет включать в репертуар произведения русской и татарской классики и произведения из школьной программы в приоритетном порядке – 90%. Перед Татарской филармонией имени Тукая поставлена задача создать конкурентоспособный этнокультурный контент в форме программ, концертов, мастер-классов, флэшмобов с организацией трансляции в виртуальных залах и на портале Культура.РФ», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минкульта Татарстана.

В минувшем году, к слову, по нацпроекту «Культура» в Татарстане было отремонтировано 13 домов культуры, построено 8 сельских домов культуры, обновлены музыкальная школа в Нижнекамске и четыре музея в Бавлинском, Кукморском, Зеленодольском, Арском районах. А также оснащены театр имени Тинчурина и пять музеев в районах Татарстана, созданы три модельные муниципальные библиотеки. Кроме того, прошел ремонт в музыкальном театре в Зеленодольском районе и в районном Доме культуры в Буинске.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».