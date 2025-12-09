Аюпова объяснила сложности с приобретением билетов на спектакли

Министр культуры РТ Ирада Аюпова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театры Казани играют на пределе заполняемости залов, и именно высоким спросом вызваны сложности с приобретением билетов на спектакли. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в интервью агентству «Интерфакс».

«Сегодня мы играем на пределе заполняемости залов. Но нас это радует, потому что самое страшное для артиста – играть перед пустым залом», – подчеркнула министр.

Соответственно, по мнению Аюповой, сейчас выигрывают заранее планирующие культурный досуг. «Горизонт планирования должен быть полтора-два месяца. Не всегда это получается, но тем не менее. <…> И так, кстати, не только в Татарстане», – заметила она.

Вместе с тем глава Минкультуры РТ напомнила, что республика является одним из лидеров среди регионов России по доле социальных программ и льготных бонусов.

«Например, у нас для школьников посещение музеев бесплатное. Есть льготы для многодетных семей. Мы стараемся выдерживать ценовую вилку, чтобы искусство было доступно всем категориям», – заверила Ирада Аюпова.