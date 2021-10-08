Аюпова о Послании Президента РТ Госсовету: Прозвучит много инициатив по развитию культуры

Татарстан всегда является передовым регионом по развитию культуры в России. Поэтому в своем обращении Рустам Минниханов затронет как проекты, проводимые согласно федеральной повестке, так и новые инициативы, связанные с культурой и духовностью. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Я считаю, что в послании будет соотношение с федеральной повесткой, но и хочется отметить, что Татарстан — лидер по инициативам. Рустам Минниханов озвучит большое количество новых инициатив, которые мы будем реализовывать на региональном уровне и распространим их на всю страну», — заявила собеседник.

Она подчеркнула, что главной ценностью мироустройства является духовность, что еще раз показал период пандемии. В частности, Аюпова напомнила о проекте «Пушкинская карта».