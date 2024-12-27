Аюпова назвала главное культурное событие года в РТ

Саммит БРИКС и сопутствующие культурные мероприятия стали главными событиями в 2024 году в жизни Татарстана. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.

«Для меня, как и для многих жителей республики, самым главным событием был БРИКС. Было много проектов в сфере культуры, посвященных этой тематике. Это событие было ключевым для нашей страны, для развития международных отношений», - рассказала она.

Аюпова отметила, что жители и гости столицы Татарстана дали самую высокую оценку проводимым в городе мероприятиям в сфере культуры.

«Культура сегодня - один из тех мостов, которые остаются незыблемыми», - считает министр культуры Татарстана.

Если проанализировать паблики, то к культурным событиям в Татарстане проявляют интерес многие люди за пределами страны, жители самых разных стран мира.

«Мы получаем запросы от колоссального числа партнеров, и я рада, что контакты не теряются, интерес к культуре не угасает», - подчеркнула Аюпова.