Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Аюпова назвала главное культурное событие года в РТ
Саммит БРИКС и сопутствующие культурные мероприятия стали главными событиями в 2024 году в жизни Татарстана. Об этом сообщила сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире #ТатарстанОнлайн.
«Для меня, как и для многих жителей республики, самым главным событием был БРИКС. Было много проектов в сфере культуры, посвященных этой тематике. Это событие было ключевым для нашей страны, для развития международных отношений», - рассказала она.
Аюпова отметила, что жители и гости столицы Татарстана дали самую высокую оценку проводимым в городе мероприятиям в сфере культуры.
«Культура сегодня - один из тех мостов, которые остаются незыблемыми», - считает министр культуры Татарстана.
Если проанализировать паблики, то к культурным событиям в Татарстане проявляют интерес многие люди за пределами страны, жители самых разных стран мира.
«Мы получаем запросы от колоссального числа партнеров, и я рада, что контакты не теряются, интерес к культуре не угасает», - подчеркнула Аюпова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»