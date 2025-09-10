Аюпова: «Казань – пример гармоничного сосуществования исламской и православной традиций»

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова приняла участие в заседании оргкомитета по подготовке программы «Казань – культурная столица исламского мира», которая пройдет в 2026 году. Совещание состоялось в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Напомним, почетный статус был присвоен Казани на 13-й Конференции министров культуры стран Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры в Саудовской Аравии.

В Министерстве культуры России подчеркнули, что Казань, расположенная на стыке Европы и Азии, стала символом гармоничного сосуществования исламской и православной традиций и важной точкой притяжения для мусульман всего мира.

По словам Ирады Аюповой, в рамках программы «Казань – культурная столица исламского мира» запланировано 16 мероприятий. Первым событием станет торжественное открытие Года в новом здании Татарского государственного академического театра.

Среди других инициатив – Этно-fashion фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – культурный код», Международный фестиваль исламского искусства, Международная выставка каллиграфии, Международный молодежный фестиваль современной мусульманской культуры, а также Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар».

В заседании приняли участие заместитель Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Тарик Али Бахит, постоянный представитель России при ОИС в Джидде Турко Даудов, директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов и другие представители культурного сообщества.