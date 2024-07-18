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Аюпова: Фестиваля «Узгэреш жиле» в этом году не будет
В этом году фестиваль татарской песни «Узгэреш жиле» («Ветер перемен») точно не будет проходить. Об этом на пресс-конференции в Казани сказала глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.
«В этом году он точно не пройдет, потому что у нас действительно много событий. У нас сформировался пул профессиональных артистов, в том числе в рамках проекта «Узгэреш жиле», которые очень востребованы сегодня. Эти ребята просто физически не могут быть вырваны из того процесса активности, который сегодня заявлен в республике на второе полугодие», – пояснила министр.
Судя по всему, на проведение фестиваля повлияет саммит БРИКС, который запланирован на октябрь.
«Будет [саммит] БРИКС. Все загружены «по самое не хочу», и артисты будут загружены», – пояснила Аюпова.
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