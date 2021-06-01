Аюпова: Если дети будут играть в традиционные игры – мы сможем оторвать их от гаджетов

С помощью традиционных народных игр дети смогут отвлечься от гаджетов. Такое мнение выразила на открытии первого фестиваля традиционных игр народов Татарстана UenFest министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Если наши дети будут играть в традиционные игры, то мы оторвем их от гаджетов и вернем в реальный мир. Дети, которые приняли участие в наших играх, увидели, что виртуальный мир всего лишь отражение нашего яркого и полного эмоций мира», — сказала Аюпова.

Сегодня завершается годовой цикл первого фестиваля UenFest, который стартовал летом прошлого года.

«В различных соцсетях было опубликовано более 100 тыс. постов с детскими традиционными народными играми. В финале осталось всего 101 заявка от дворовых команд», — отметила министр.

Играть с детьми во дворах выходили профессиональные коллективы КазГИК, Дома дружбы народов и всех детских театров РТ. Таких дворовых выступлений состоялось более тысячи. В мае были подведены итоги конкурса.

Министр культуры наградила четырех лауреатов первого фестиваля UenFest: команды Альметьевского района «Эпипэ», Ютазинского района — «Ивушки», Дрожжановского района — «Мишари» и Сабинского района — «Зэлидэ».

Участники всех команд-победителей отправятся в тематический парк «Остров мечты» в Москве. До пандемии организаторы планировали отправить в поездку участников только одной команды в «Диснейленд» в Париже.

«Я думаю в будущем году, когда пандемия успокоится, мы эту историю [c поездкой в „Диснейленд“] продолжим», — отметила она.

UenFest — это проект, призванный приобщить детей Татарстана и ближайших республик к живому общению при помощи народной культуры. В ходе подготовки к фестивалю по всей республике было проведено более 2 тыс. игровых представлений и мастер-классов с участием артистов.