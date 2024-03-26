Аюпова анонсировала ряд масштабных культурных событий в Татарстане

В этом году в Татарстане запланирован ряд крупных федеральных событий в сфере культуры по разным направлениям. Среди них библиотечный конгресс, музейный форум, юбилейный фестиваль мусульманского кино, вторая Всероссийская фольклориада и многое другое. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В Татарстан в этом году приедет все сообщество по направлениям в сфере культуры. Среди них музейное сообщество из разных регионов, библиотечный конгресс соберёт порядка 2 тыс. гостей, в том числе из других стран. Фольклориада предполагает объединение всех детских фольклорных коллективов. Совсем недавно с министром культуры России мы запустили отсчёт в 100 дней до старта события», – сообщила глава республиканского ведомства.

Она добавила, что также в этом году в Казани состоится VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз». Традиционно для участников форума будут проведены мастер-классы по актерскому мастерству, искусству актера и режиссера театра кукол, лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной и художественно-постановочной части театра.

«Для нас эта площадка особенно актуальна в этом году, потому что мы готовимся к переезду в новое здание театра имени Камала. Перед нами стоят много вызовов в отношении освоения этой площадки с точки зрения как репертуара, так и событийного наполнения», – подчеркнула Аюпова.

Подробнее о предстоящей фольклориаде рассказала директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова. Уже 83 региона подтвердили свое участие, ожидается порядка 1 тыс. гостей.

«Предпочтение будет отдаваться коллективам, которые осваивают фольклорные традиции своего региона и представляют в программе местный репертуар, поэтому будет насыщенная, красивая программа», – пояснила она.

Фольклориада пройдет с 19 по 23 апреля. Программа ещё не утверждена. Но по предварительным решениям начнется мероприятие с большого шествия коллективов от Спасской башни по территории Кремля, затем по набережной до Национальной библиотеки Татарстана. Затем участники будут ездить по разным площадкам республики, а завершится фестиваль на Сабантуе большим парадом дружбы.