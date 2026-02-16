Аюпов обратился к Минниханову с просьбой о новом медкорпусе для бойцов СВО в Челнах

В Набережных Челнах в апреле 2025 года начала работу Ассоциация «Городской Совет ветеранов специальной военной операции». За восемь месяцев в адрес организации поступило 432 обращения от участников СВО и их семей, сообщил на отчетной сессии председатель ассоциации, депутат Городского Совета, полковник Шамиль Аюпов. В заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Главной задачей организации является здоровье бойцов. «Вернувшись к гражданской жизни, я осознал, что одной из важнейших задач для себя вижу помощь и содействие в создании благоприятных условий для воинов в мирной жизни», – подчеркнул Аюпов.

По его словам, нагрузка на медицинские учреждения растет: в 2025 году в Госпиталь для ветеранов войн обратилось более 3 тысяч участников СВО и членов их семей, что в 1,5 раза превышает показатели 2024 года. Рост с 2023 года составил трехкратное увеличение. По прогнозам, после окончания спецоперации число граждан, нуждающихся в медицинской и психологической поддержке, может превысить 74 тысячи человек.

В связи с этим Аюпов обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой о строительстве нового медицинского корпуса.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич, для организации доступной и качественной помощи ветеранам СВО и их семьям госпиталю необходимо строительство нового современного корпуса. В нем должны разместиться круглосуточный стационар и поликлиника», – отметил он.

Второй важный блок работы – социализация ветеранов. Вернувшиеся бойцы проходят переобучение и трудоустраиваются через кадровую программу «Батырлар. Герои Татарстана», участие в чемпионате профмастерства «Абилимпикс» и Центр профессиональной переподготовки «Союзники», созданный при поддержке депутата Государственного Совета Татарстана Андрея Ляпунова.

«Программы помогают героям пройти качественное обучение и найти себя в разных сферах, включая государственную службу», – отметил Аюпов.

Кроме того, совместно с центром «Форпост» ассоциация провела более 350 мероприятий, охвативших свыше 20 тысяч челнинских подростков, укрепляя связь поколений и патриотический дух молодежи.