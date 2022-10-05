Aydınlık: Турция предложила России свою платежную систему после отказа от карт «Мир»

Турция предложила альтернативный вариант российской платежной системе «Мир», от которой отказалась под угрозами санкций США. Вместо нее банки Анкары и Москвы могут использовать турецкую Troy, сообщает Aydınlık.

«С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платежную систему Troy или если они открывают счет в турецких банках, работающих в России и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране», — объяснили в газете.

Источники издания утверждают, что платежная система и транзакции по ней контролируются самой Турцией, поэтому Штатам будет сложнее найти повод для вмешательства.

Отмечается, что ЦБ обеих стран могут использовать модель, при которой путешественники смогут оплатить место отдыха и поездки на транспорте через онлайн-систему.

В конце сентября ряд частных, а затем и государственные банки Турции отказались от использования российской платежной системы «Мир».