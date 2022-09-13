Aydınlık: Анкара требует у Киева разъяснений из-за начатой антитурецкой кампании

Власти Турции запросили у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık, сообщает РИА Новости.

«Источники сообщили, что турецкая сторона довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию, были запрошены разъяснения», — сказано в статье.

Издание ранее сообщало, что на Украине стартовала агитация ввести санкции против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать антироссийские рестрикции, введенные странами Запада. В черный список попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.