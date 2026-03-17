Ахтямов продлил контракт с «Торонто» - покорит ли НХЛ: «Ак Барс» точно все?

Артур Ахтямов не вернется в «Ак Барс» в будущем сезоне. 24-летний голкипер продлил соглашение с клубом НХЛ до конца сезона-2029/30. В североамериканском клубе дали понять, что в нем заинтересованы. Есть ли будущее у воспитанника казанского клуба в НХЛ – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: «Торонто Мейпл Лифс»

Ахтямов подписал трехлетний контракт с «Торонто»

Воспитанник системы казанского «Ак Барса» Артур Ахтямов остается в Торонто. Североамериканский клуб предложил 24-летнему голкиперу контракт еще на три сезона. Об этом накануне сообщила пресс-служба клуба. По новому соглашению, согласно информации инсайдера Алексея Шевченко, зарплата вратаря составит 900 тысяч долларов.

В сезоне-2026/27 контракт будет двусторонним, а в оставшиеся два сезона – односторонним. По мнению журналиста Шевченко, это «смешные деньги». Однако сам факт, что Ахтямова продлили на полноценные три сезона говорит о том, что потенциально за океаном на него рассчитывают. И пускай он пока не так ярко засветился в НХЛ, но россиянину давали шанс.

В ноябре 2025 года в результате травм двоих основных вратарей «Торонто» Джозефа Уолла и Энтони Столарца, Артур Ахтямов дебютировал за «Торонто Мейпл Лифс». В матче против «Эдмонтона Ойлерз» (3:6) он отразил пять бросков за 10:32 минуты и не пропустил ни одной шайбы, завершив встречу со 100% показателем отраженных бросков. Такова нынешняя статистика Ахтямова в НХЛ. Этот матч пока стал первым и единственным в карьере 24-летнего вратаря в лучшей лиге мира.

Фото: ХК «Торонто Марлис»

В татарстанском воспитаннике всерьез заинтересованы в системе «Торонто»

Большую часть времени Артур Ахтямов проводит в фарм-клубе «кленовых листьев» - «Торонто Марлис», где является одним из основных голкиперов. В его активе на сегодняшний день 18 побед в 32 матчах. В среднем за игру голкипер отражает 90,4% бросков при коэффициенте надежности 2,86. Если бы в Торонто в Ахтямове не были всерьез заинтересованы, вряд ли бы ему предложили новое соглашение, да и еще с таким запасом времени – три года.

К примеру, его коллеге Амиру Мифтахову, поехавшему из КХЛ снова попытать удачу в североамериканской лиге, «Каролина» контракта не предложила. Соглашение у Мифтахова с фарм-командой клуба с «Чикаго Вулвз» и то сроком на один год. С большой долей вероятности он останется за океаном до окончания сезона-2025/26 и отправится восвояси. Но вот сможет ли он заиграть на прежнем уровне в КХЛ?

АХЛ - лига по уровню ниже чем КХЛ. Понятно, что в родной «Ак Барс» его примут. Особенно учитывая нынешнее положение дел – травматичность основного вратаря Тимура Билялова. Последний, конечно, уже приступил к тренировкам в общей группе. Но никто не знает, как сложится его судьба в дальнейшем. К тому же, в обойме татарстанцев есть не менее талантливый и более молодой Максим Арефьев, который уже сейчас составляет здоровую конкуренцию Билялову, Сейчас кажется, что потенциально Арефьев на голову сильнее Мифтахова.

Фото: «Торонто Марлис»

Ахтямов не вернется в «Ак Барс» ближайшие пару лет

Предыдущий двусторонний контракт новичка между «Торонто» и Артуром Ахтямовым был также рассчитан на три года и истекал в сезоне-2025/26. Примечательно еще и то, что в Северной Америке соглашение с ним продлили до старта плей-офф, что, в общем-то, тоже является важным показателем. И если до этого «Ак Барс» в перспективе мог рассчитывать на возвращение голкипера системы в родные края из «Торонто», то в настоящий момент – это маловероятно.

Сам голкипер ранее неоднократно заявлял, в том числе в эксклюзивных интервью «ТИ-Спорту», что у него есть большое желание закрепиться в НХЛ. Летом 2025 года в одном из таких разговоров он подтвердил, что его планы относительно будущего своей карьеры не изменились. А также, что из «Ак Барса» на протяжении сезона постоянно звонили и интересовались его положением дел в НХЛ.

Ахтямов и в нынешнем сезоне периодически привлекается на тренировки с основной командой «Торонто». Казанского воспитанника держат на карандаше руководство клуба и скауты НХЛ. К слову, после дебюта Артура в НХЛ его игру оценили и местные СМИ. Забрасывать лаврами Ахтямова не стали, но подтвердили, что он пока не достаточно готов для НХЛ, но перспективы у голкипера однозначно имеются.