Ахметзянова дисквалифицировали на два матча

Фото: fcorenburg.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отстранил главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча после встречи 15 тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:1). Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рассмотрели удаление главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова. Клуб подавал апелляцию в ЭСК, но красную карточку не отменили. Рассматривали дополнительное наказание. Отметили, что Ахметзянов совершал подстрекательские действия и оскорблял игрока «Локомотива» Комличенко. Мы установили это согласно рапортам резервного и главного судьи. За оскорбительное поведение в отношении соперника принято решение дисквалифицировать Ахметзянова на два матча РПЛ», – приводит слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

Напомним, Ахметзянов ранее работал в качестве главного тренера в челнинском «КАМАЗе» в Первой лиге. В начале октября 41-летний специалист возглавил «Оренбург» в РПЛ. Под руководством нового специалиста оренбуржцы провели четыре встречи в рамках Премьер-лиги. В двух матчах они потерпели поражение, один раз сыграли вничью и один раз одержали победу.