Ахметзянов рассказал об эмоциональном состоянии в «Оренбурге» после победы над «Зенитом»

Фото: ФК "Оренбург"

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов оценил эмоциональное состояние своей команды после победы над «Зенитом» (2:1) в Санкт-Петербурге и поделился планами перед предстоящим матчем с махачкалинским «Динамо».

– После такой эмоциональной победы легче готовить команду к тяжёлому выезду?

– Тут вопрос в другом: малое количество дней в недельном цикле на подготовку – этот момент нас больше интересовал. Как грамотно провести переход на натуральный газон, поэтому этот вопрос стоял более остро. Что касается победы над «Зенитом» и положительного эмоционального фона – это тяжело отрицать. В таком состоянии команда лучше воспринимает задачи и может более качественно реализовывать их на футбольном поле.

– Махачкала – традиционно тяжёлый выезд. На что особенно акцентируете внимание при подготовке к предстоящему матчу?

– Для нас все матчи тяжелые и важные. Сейчас у нас 12 игр в этой части сезона, две сыграли, осталось десять — лёгких точно не будет. Нужно готовиться, для меня самое главное – стопроцентная самоотдача – сказал Ахметзянов в интервью Metaraitings.

По итогам 20 туров РПЛ «Оренбург» идет на 13-м месте с 18-ю очками. Ближайшую встречу подопечные Ильдара Ахметзянову проведут против «Динамо» в Каспийске 13 марта. Начало матча – в 19:30 мск.