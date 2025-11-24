Ахметзянов о взаимодействии тренерским штабом: Мне бы не хотелось добавлять себе штраф

Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов, отбывающий двухматчевую дисквалификацию после игры с «Локомотивом», рассказал как давал указания своей команде во время матча РПЛ с калининградской «Балтикой». Встреча завершилась нулевой ничьей (0:0).

– Как выстроили коммуникацию во время игры с командой и тренерским штабом?

– Вы задавали этот вопрос перед игрой, и я сказал, что на этом стадионе точно не возникнет никаких проблем. Он достаточно компактный, и все всё прекрасно понимают по мимике лица и по остальным жестам. К сожалению, не смогли заработать три очка, но сам матч и само отношение всей команды на поле показали, что игру можно занести в актив. Опять‑таки заработали одно очко, но наши желания и цели были немножко другими.

– Сообщения тренерам писали во время игры?

– Нет, я четко понимаю регламент и правила, что такая коммуникация запрещена, поэтому мне бы не хотелось добавлять себе штраф. Поэтому этого не было, – ответил Ахметзянов в разговоре с «Матч ТВ».

Также Ахметязнов оценил игру своей команды после матча с калининградцами. 41-летний специалист отметил, что ему очень понравилась игра его подопечных, но считает, что оренбургской команде еще надо поработать над точным ударом.

Ближайшую встречу в рамках 17 тура РПЛ против ЦСКА Ахметзянов также будет наблюдать с трибун. Матч пройдет 29 ноября в Москве на «ВЭБ Арене». Начало – в 16:30 мск. В настоящий момент «Оренбург» занимает 14 строчку турнирной таблицы РПЛ с 12 очками.

26 ноября в ¼ финала Кубка России оренбуржцы проведут матч против «Краснодара» в гостях.