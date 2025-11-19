Ахметзянов о своем удалении в матче с «Локомотивом»: Наверное, надо вести себя скромнее

Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался относительно своего удаления в матче 15 тура с «Локомотивом», а также пояснил, что не видит проблем с тем, что пропустит два матча своей команды из-за дисквалификации.

«Ко мне и к нашей команде есть определенное внимание в РПЛ, поэтому мне, наверное, надо вести себя даже скромнее, нежели мои коллеги из других клубов. На нашем домашнем стадионе четкий обзор с трибун, а сама арена компактная. Не вижу особых проблем с тем, что я временно не буду находиться на бровке.

Мне нравится, как команда работает и реагирует на рабочий процесс, поэтому я с большим оптимизмом смотрю на всю оставшуюся часть сезона, – сказал Ахметзянов «Матч-ТВ».

Напомним, 9 ноября во время матча «Оренбург» – «Локомотив» Ильдар Ахметзянов был удален в добавленное время второго тайма за «совершение действий в провокационной манере в отношении игрока соперника». После рассмотрения данного инцидента КДК РФС отстранил 41-летнего специалиста на два матча РПЛ.

В настоящий момент «Оренбург» находится на 14 строчке с 11 очками. Ближайшую встречу оренбуржцы проведут дома против калининградской «Балтики» 22 ноября.