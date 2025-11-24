Ахметзянов о предстоящих матчах с «Краснодаром» и ЦСКА: Состав будет боевой

Фото: fcorenburg.ru

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов рассказал, что ждет от предстоящих матчей против «Краснодара» и ЦСКА, и как будет настраивать свою команду на этих соперников.

– Впереди большой выезд с двумя сложными играми. Как готовитесь, какой настрой у команды?

– Мы прекрасно понимаем, что осталось три игры в этой части сезона. Наши желания и цели не меняются независимо от команды, где играем – на выезде или дома. Поэтому хотелось бы поехать и сделать то, чего мы не смогли достичь дома, порадовать болельщиков, обыграть «Краснодар». Понятно, что будет непросто, в премьер‑лиге нет простых команд.

Второй матч в нашем турне – с ЦСКА. Что говорить? Надо ехать. К сожалению, в Москве мы проиграли «Локомотиву» и «Спартаку» со счетом 0:1. Надо менять эту ситуацию.

– Ближайший матч с «Краснодаром». Для выхода в следующий раунд нужно как минимум забить два и не пропустить. Какой состав планируете выпускать на эту игру?

– Я скажу, что состав будет боевой, основной. Все, кто выйдут, у меня нет сомнений, приложат максимум того, что мы можем, – ответил Ахметзянов «Матч ТВ».

26 ноября «Оренбург» сыграет в ответном матче ¼ финала в гостях с «Краснодаром». Напомним, в первом матче оренбуржцы уступили южанам (1:3).

29 ноября подопечные Ахметзянова сыграют с ЦСКА в Москве в рамках 17 тура РПЛ.

После 16 туров «Оренбург» находится на 14 месте с 12 очками в турнирной таблице РПЛ. Возглавляет чемпионат «Краснодар» (34 очка), на второй строчке – ЦСКА (33).