Ахметзянов не согласен с критикой судейства в матче со «Спартаком»

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Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов ответил на претензии по поводу большого количества нарушений правил, совершённых его командой в матче 6-го тура РПЛ против московского «Спартака» (1:1). Встреча, завершившаяся ничьей, вызвала дискуссию из-за 29 фолов со стороны игроков «Оренбурга» и восьми предъявленных им жёлтых карточек.

В беседе с «Матч ТВ» Ахметзянов отверг мнение, что его команда заслужила более суровых наказаний от арбитра Артема Чистякова. «Те, кто болеет за «Спартак», после потери очков ищут субъективные и объективные причины. Не бывает такого, чтобы Джику и Ву, играя центральных защитников, зарабатывают 10 фолов на двоих», — заявил тренер.

Он также выразил несогласие с манерой судейства в этом матче. «Мне нравится этот судья, но такое судейство – можно было половину не свистеть. Поэтому не соглашусь», — сказал Ахметзянов.

Напомним, что матч ознаменовался не только обилием фолов, но и рядом спорных моментов, которые активно обсуждались болельщиками и экспертами. «Оренбург» сумел увезти очко с «Лукойл Арены», несмотря на давление хозяев. В следующем туре команду ждёт встреча с «Краснодаром», тогда как «Спартак» сыграет с «Факелом».