Ахметзянов не перейдёт в «Рубин» пока не уволен Артига — Панков

Фото: fcorenburg.ru

Ильдар Ахметзянов не намерен вести переговоры с клубами, где есть действующий главный тренер. Об этом сообщает телеграм-канал «Панк Инсайд» журналиста Андрея Панкова.

По данным источника, в «Рубине» еще не принимали решения об отставке Франка Артиги. В «Оренбурге» же уверены, что Ахметзянов останется с командой как минимум до ноябрьской паузы на матчи сборных, а скорее всего — до зимы. Дальнейшие варианты возможны, но, по словам людей из окружения тренера, не факт, что это будет «Рубин».

В ближайшие недели Ахметзянова в «Рубине» не ждут. Напомним, что ранее СМИ сообщали об интересе казанского клуба к специалисту.