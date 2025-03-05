Ахметшину показали студию телерадиокомпании «Мир»

Вице-премьеру РТ – полпреду РТ в РФ Равилю Ахметшину и его заместителю Эмилю Файзуллину показали главную телестудию МТРК «Мир». Именно там ведут прямые эфиры и записывают новости. Также гости увидели радиостудию «Мира» и встретились с председателем межгосударственной телерадиокомпании Радиком Батыршиным, сообщает пресс-служба Полпредства РТ.

МТРК «Мир» - один из крупнейших медиахолдингов на евразийском пространстве.

Радик Батыршин возглавляет его с 2007 года. Под его руководством «Мир» стал содружеством ресурсов, способствующим сохранению единого информационного пространства стран СНГ.

Сегодня в него входят телеканалы «МИР», «МИР 24», радиостанция «МИР», портал MIR24.TV.

С 2019 года Радик Батыршин – заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.

Ахметшин рассказал Батыршину о деятельности Полпредства Татарстана, мероприятиях, направленных на объединение земляков в Москве, в том числе молодежи, проектах по сохранению памяти выдающихся деятелей, пригласил на ближайшие мероприятия.

Вся жизнь Радика Ириковича связана с журналистикой. Он один из авторов уникального формата Прямая линия с Президентом. За годы журналистской деятельности более 100 раз был командирован в «горячие точки».

фото: Полпредство РТ