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Ахметшин встретился с создателем первого бионического протеза кисти
Потеря конечностей в скором времени перестанет быть для человека фатальной проблемой, заявил полпреду Татарстана в РФ Равилю Ахметшину создатель первого в России микропроцессорного, или бионического, протеза кисти, сооснователь компании MaxBionic Тимур Сайфутдинов. Об этом сообщает пресс-служба представительства.
«Люди, в том числе военнослужащие после тяжелых ранений, с помощью ваших протезов становятся самостоятельными в быту. Это очень важно», — обратился к нему Ахметшин.
Разработчик подчеркнул, что современные технологию открывают перед людьми новые возможности, дают им надежду.
В заключение полпред пригласил Сайфутдинова принять участие в Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан», который состоится 12 апреля.
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