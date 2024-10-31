Ахметшин встретился с создателем первого бионического протеза кисти

Потеря конечностей в скором времени перестанет быть для человека фатальной проблемой, заявил полпреду Татарстана в РФ Равилю Ахметшину создатель первого в России микропроцессорного, или бионического, протеза кисти, сооснователь компании MaxBionic Тимур Сайфутдинов. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

«Люди, в том числе военнослужащие после тяжелых ранений, с помощью ваших протезов становятся самостоятельными в быту. Это очень важно», — обратился к нему Ахметшин.

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Разработчик подчеркнул, что современные технологию открывают перед людьми новые возможности, дают им надежду.

В заключение полпред пригласил Сайфутдинова принять участие в Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан», который состоится 12 апреля.