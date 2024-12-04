Ахметшин встретился с Советом молодежи, созданным при Полпредстве Татарстана

Вице-премьер РТ - полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин на встрече с Советом молодежи, созданным при Полпредстве Татарстана, поблагодарил ребят за инициативность, активную деятельность, направленную на сохранение и пропаганду татарской культуры, традиций и языка.

Во встрече также принял участие заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.

«На сегодняшний день при ведущих вузах столицы действуют 24 землячества (клуб). Все они входят в состав Совета молодежи, руководит которым Айдар Гайнутдинов», – говорится в сообщении Полпредства РТ в Москве.

С 11-ю московскими вузами Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве.

Активисты совета и руководители студенческих землячеств, подводя итоги года, рассказали о своих проектах, обменялись опытом, дали советы друг другу по проведению мероприятий.

видео: t.me/PolpredstvoRT