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Ахметшин встретился с Советом молодежи, созданным при Полпредстве Татарстана
Вице-премьер РТ - полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин на встрече с Советом молодежи, созданным при Полпредстве Татарстана, поблагодарил ребят за инициативность, активную деятельность, направленную на сохранение и пропаганду татарской культуры, традиций и языка.
Во встрече также принял участие заместитель Полпреда Татарстана Эмиль Файзуллин.
«На сегодняшний день при ведущих вузах столицы действуют 24 землячества (клуб). Все они входят в состав Совета молодежи, руководит которым Айдар Гайнутдинов», – говорится в сообщении Полпредства РТ в Москве.
С 11-ю московскими вузами Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве.
Активисты совета и руководители студенческих землячеств, подводя итоги года, рассказали о своих проектах, обменялись опытом, дали советы друг другу по проведению мероприятий.
видео: t.me/PolpredstvoRT
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