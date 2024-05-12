Ахметшин встретился с семьей командира полка Сайгадинова — друга генерала Сафиуллина

Заместитель Премьер-министра Татарстана — полномочный представитель РТ в России Равиль Ахметшин встретился с семьей командира полка Хасмагомеда Сайгадинова, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. По его приглашению Людмила Хасмагомедовна с внуком Мустафой приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Гвардии майор Хасмагомед Сайгадинов — один из пяти чеченцев, командовавших полком в Великую Отечественную войну. Он воевал под командованием Героя Советского Союза Гани Сафиуллина. Сталинградскую битву прошли вместе. При освобождении Украины Сайгадинов в числе первых переплыл Днепр. Под интенсивным огнем участвовал в переброске части дивизии на правый берег», — сказано в публикации.

«Отец говорил, что потом Сафиуллин обнял его и подарил свой именной пистолет», — рассказала Людмила Хасмагомедовна.

Военных сохранили дружбу и после войны — ездили друг к другу в гости. Сайгадинов и его друг-татарин, генерал-лейтенант Сафиуллин ушли из жизни в 1973 году.

В полпредстве отметили, что в память о героях двух народов их имена носят улицы Казани и Грозного.

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ