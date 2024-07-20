Ахметшин вручил медаль «100 лет образования ТАССР» кандидату ист. наук Демидовой

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил медаль «100 лет образования ТАССР» кандидату исторических наук, экс-замминистра МВД СССР Елизавете Демидовой.

Как сообщает пресс-служба полпредства РТ, Демидовой, супруге министра МВД Татарской АССР, сегодня исполнилось 90 лет. Награду ей вручили за многолетний плодотворный труд.

«Вы для всех нас пример того, как надо жить, трудиться, воспитывать детей, жить в дружбе и уважении друг к другу в большой семье», — сказал Ахметшин.

Вся сознательная жизнь Елизаветы Ильиничны связана с Татарстаном. За ее плечами — 40 лет педагогического стажа. Трудовой путь она начала в должности воспитателя школы-интерната в Елабуге ТАССР, затем стала старшим преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Елабужского госпедагогического института и Нижнекамского филиала Казанского химико-технологического института.

Почти десять лет преподавала в Казанском химико-технологическом институте. После перевода супруга на службу в Москву продолжила преподавательскую деятельность на кафедре политической истории Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина.

Елизавета Ильинична родилась 20 июля 1934 года в Удмуртской АССР. В 1960 году связала судьбу с семьей Демидовых, одной из самых мощных династий в республике. С Николаем Ивановичем они прожили вместе 61 год. Примечательно, что познакомились будущие супруги в 1960 году на Сабантуе. 19 июня впервые встретились, а 2 августа сыграли свадьбу.

«Я благодарна судьбе, мужу за нашу долгую семейную, счастливую жизнь. До последней секунды, до последнего вздоха Николая Ивановича мы были вместе, вместе с детьми. Николай всегда трепетно относился к своей малой родине», — отметила Елизавета Ильинична.

Елизавета Ильинична и Николай Иванович Демидовы воспитали двоих прекрасных сыновей — Виктора Николаевича и Юрия Николаевича, достойных продолжателей прославленной династии. Теперь радуют успехами уже внуки.

Даже на заслуженном отпуске Елизавета Ильинична с супругом оставались максимально активными, не теряли связь с республикой. Были частыми гостями мероприятий Полномочного представительства РТ в России.

Ахметшин поздравил Демидову дома в присутствии сына генерал-лейтенанта Юрия Николаевича и внука Ивана. Семья ждала старшего сына и брата. Главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов приехал с семьей поздравить маму из Казани.

фото: Полпредство РТ